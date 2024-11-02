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2 ноября, 05:10

Пленный украинец рассказал о «реальном аду», который он пережил под Харьковом

Украинский военнослужащий Александр из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сдавшийся в плен на Харьковском направлении, рассказал РИА «Новости» о тяжёлых условиях на передовой, где его подразделение находилось в течение девяти дней.

«Девять дней — это реальный ад. Невозможно было ни сидеть, ничего. Головы не поднять», — сказал военнопленный.

На девятый день на позициях ВСУ в Харьковской области появился российский беспилотник, разбрасывавший листовки с предложением сложить оружие и указаниями по безопасной сдаче в плен. Александр пояснил, что на листовках был указан телеграм-бот для связи с российскими военными. В его группе был телефон с доступом в Интернет, и с его помощью они смогли обратиться через бота к российским солдатам. Там им сообщили, в какой день и в какое время безопасно выйти с позиций и сдаться в плен.

При этом украинской группе пришлось пережить атаку со стороны своего ударного дрона, который сбросил на них две гранаты. В настоящее время Александр находится в России, где ему была оказана медицинская помощь, а также предоставлены теплые вещи, еда и вода.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров приказал всем чеченским командирам, которые сейчас находятся в зоне СВО, не брать в плен украинских военных. Это решение связано с ударом беспилотника ВСУ по университету спецназа в Гудермесе.

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Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Артём Гапоненко
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