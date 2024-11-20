С начала вторжения ВСУ в Курскую область противник уничтожил 14 местных деревень и нанёс ущерб 1139 предприятиям различного масштаба. Эти данные озвучил депутат Госдумы от региона Николай Петров в интервью RTVI. Всего боевые действия затронули 629 гектаров пахотных земель Курской области.

«300 тыс. голов свиней убито украинскими нацистами, 27 тыс. голов крупного рогатого скота. На наших складах лежало 350 тыс. тонн зерна, уже убранного — всё это украдено нацистами, вывезено на территорию Украины», — сообщил Петров.

Депутат Госдумы отметил, что направил в Правительство предложение о предоставлении государственной поддержки региону. Он считает необходимым разработать программу помощи для Курской, Брянской и Белгородской областей, основываясь на аналогичном опыте с новыми субъектами России.