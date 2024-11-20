На Курской земле под огнём наших парней полегло уже 34 390 солдат ВСУ

За прошедшие 24 часа ВСУ потеряли свыше 400 человек личного состава в Курской области, а также шесть БМП, включая 1 немецкую Marder. 11 солдат противника сдались на милость Армии России. Всего за время вторжения в российский регион потери противника в живой силе превысили 34 390 бойцов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, шесть БМП, из них одна БМП «Marder» производства ФРГ, четыре БТР, в том числе БТР М113 производства США, САУ «Богдана», САУ AS-90 производства Великобритании, станция РЭБ и 20 автомобилей. 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен», — доложили в военном ведомстве.

Общие потери ВСУ за всё время вторжения в курское приграничье превысили 34 390 военнослужащих, 215 танков, 147 БМП, 120 БТП, 1 190 бронированных машин боевого назначения, 988 автомобилей, 296 орудий артиллерии, 40 пусковых установок РСЗО, включая 11 американских HIMARS 6 MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 68 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 27 единиц инженерной и прочей техники, в том числе 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, шесть бронированных автомобилей для эвакуации и ремонта, а также один мобильный штаб.