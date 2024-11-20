Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 11:01

«Мужики, будет местечко?»: FPV-дрон на оптоволокне «подсел» в набитый вэсэушниками салон БТР

FPV-дрон ВС РФ на оптоволокне уничтожил БТП с бойцами ВСУ в Курской области

Российские дроноводы нанесли удар управляемым через оптоволоконный кабель FPV-беспилотником по БТРу с бойцами ВСУ в Курской области. Кадры успешной атаки опубликованы в телеграм-канале разведчиков 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии «Vремя выбрало Нас».

FPV-дрон 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ залетает заполненный бойцами ВСУ БТР в Курской области. Видео © Telegram / Vремя выбрало Нас

«Операторы БПЛА 106 ВДД освоили оптоволокно и успешно уничтожают врага на Курской земле», — говорится в посте.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотник пролетает над небольшим населённым пунктом, который недавно подвергся обстрелу — в некоторых местах есть небольшие очаги возгорания. Около одного из таких стоит украинский БТР, куда в тот момент бойцы ВСУ затаскивают раненого или уже убитого товарища, не считая его, внутри машины и рядом с ней видно четверых украинских военных. После этого дрон залетает точно в кузов БТР.

Расчёты «Рубикона» дронами разбили блиндажи ВСУ в курском приграничье
Расчёты «Рубикона» дронами разбили блиндажи ВСУ в курском приграничье

Подобные происшествия с бронетехникой ВСУ становятся визитной карточкой курского приграничья. Ранее Life.ru показывал, что случилось с американским БТР International MaxxPro после удара российского беспилотника — машина осталась обездвижена и сгорела, на её дальнейшую эвакуацию и ремонт бойцам ВСУ можно не надеяться.

Обложка ©

Telegram / Vремя выбрало Нас

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar