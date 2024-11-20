«Мужики, будет местечко?»: FPV-дрон на оптоволокне «подсел» в набитый вэсэушниками салон БТР
FPV-дрон ВС РФ на оптоволокне уничтожил БТП с бойцами ВСУ в Курской области
Российские дроноводы нанесли удар управляемым через оптоволоконный кабель FPV-беспилотником по БТРу с бойцами ВСУ в Курской области. Кадры успешной атаки опубликованы в телеграм-канале разведчиков 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии «Vремя выбрало Нас».
FPV-дрон 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ залетает заполненный бойцами ВСУ БТР в Курской области. Видео © Telegram / Vремя выбрало Нас
«Операторы БПЛА 106 ВДД освоили оптоволокно и успешно уничтожают врага на Курской земле», — говорится в посте.
На опубликованных кадрах видно, как беспилотник пролетает над небольшим населённым пунктом, который недавно подвергся обстрелу — в некоторых местах есть небольшие очаги возгорания. Около одного из таких стоит украинский БТР, куда в тот момент бойцы ВСУ затаскивают раненого или уже убитого товарища, не считая его, внутри машины и рядом с ней видно четверых украинских военных. После этого дрон залетает точно в кузов БТР.
Подобные происшествия с бронетехникой ВСУ становятся визитной карточкой курского приграничья. Ранее Life.ru показывал, что случилось с американским БТР International MaxxPro после удара российского беспилотника — машина осталась обездвижена и сгорела, на её дальнейшую эвакуацию и ремонт бойцам ВСУ можно не надеяться.
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