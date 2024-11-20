«Мужики, будет местечко?»: FPV-дрон на оптоволокне «подсел» в набитый вэсэушниками салон БТР

На опубликованных кадрах видно, как беспилотник пролетает над небольшим населённым пунктом, который недавно подвергся обстрелу — в некоторых местах есть небольшие очаги возгорания. Около одного из таких стоит украинский БТР, куда в тот момент бойцы ВСУ затаскивают раненого или уже убитого товарища, не считая его, внутри машины и рядом с ней видно четверых украинских военных. После этого дрон залетает точно в кузов БТР.