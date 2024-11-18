Американский БТР MaxxPro сняли на видео после встречи с российскими военными под Курском

В Росгвардии отметили, что одной из целей БПЛА в Курской области стал американский бронетранспортёр International MaxxPro ВСУ. БТР был обездвижен и сожжён, что лишило ВСУ шансов эвакуировать и отремонтировать оставленную при отступлении технику.