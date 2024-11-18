Американский БТР MaxxPro сняли на видео после встречи с российскими военными под Курском
Российские FPV-дроны «Рубикон» уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
FPV-дроны испытательного центра перспективных беспилотников Минобороны России «Рубикон» разгромили бронетехнику ВСУ в курском приграничье. Военное ведомство опубликовало видео ударов.
FPV-дроны ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
«Расчёты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон» поразили при помощи FPV-дронов бронетехнику ВСУ на Курском направлении», — сообщает Минобороны России.
Уничтожение MaxxPro в Курской области. Видео © Телеграм / Росгвардия
В Росгвардии отметили, что одной из целей БПЛА в Курской области стал американский бронетранспортёр International MaxxPro ВСУ. БТР был обездвижен и сожжён, что лишило ВСУ шансов эвакуировать и отремонтировать оставленную при отступлении технику.
Ранее Life.ru рассказал, что украинская ДРГ была уничтожена при попытке прорыва границы в районе Журавлёвки Белгородской области. Подразделение «Бесстрашные» группировки российских войск «Север» разгромили лазутчиков.
Telegram / Росгвардия