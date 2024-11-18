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18 ноября, 10:22

Американский БТР MaxxPro сняли на видео после встречи с российскими военными под Курском

Российские FPV-дроны «Рубикон» уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

FPV-дроны испытательного центра перспективных беспилотников Минобороны России «Рубикон» разгромили бронетехнику ВСУ в курском приграничье. Военное ведомство опубликовало видео ударов.

FPV-дроны ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«Расчёты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон» поразили при помощи FPV-дронов бронетехнику ВСУ на Курском направлении», — сообщает Минобороны России.

Уничтожение MaxxPro в Курской области. Видео © Телеграм / Росгвардия

В Росгвардии отметили, что одной из целей БПЛА в Курской области стал американский бронетранспортёр International MaxxPro ВСУ. БТР был обездвижен и сожжён, что лишило ВСУ шансов эвакуировать и отремонтировать оставленную при отступлении технику.

Ранее Life.ru рассказал, что украинская ДРГ была уничтожена при попытке прорыва границы в районе Журавлёвки Белгородской области. Подразделение «Бесстрашные» группировки российских войск «Север» разгромили лазутчиков.

Морпехи сняли с неба чудовищный итог рывка ВСУ из кольца под Курском: 180 убиты, 24 пленены
Морпехи сняли с неба чудовищный итог рывка ВСУ из кольца под Курском: 180 убиты, 24 пленены
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Telegram / Росгвардия

Алена Пенчугина
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