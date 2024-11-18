Украинская ДРГ прорвалась на БТР через белгородскую границу и попала в руки «‎Бесстрашных»

Украинская ДРГ уничтожена при попытке прорыва границы в районе Журавлёвки Белгородской области. Подразделение «Бесстрашные» группировки российских войск «Север» опубликовало у себя в телеграм-канале видео разгрома лазутчиков.

Украинская ДРГ уничтожена при попытке прорыва границы у белгородской Журавлёвки. Видео © Telegram / Северный ветер

Наша разведка засекла, как ДРГ выдвинулась в сторону российской госграницы на американском БТР М113. Незваных гостей герои встретили ударами FPV-дронов. Группа ВСУ была уничтожена при высадке, а БТР на обратном пути, отметили «‎Бесстрашные».