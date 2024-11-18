Украинская ДРГ прорвалась на БТР через белгородскую границу и попала в руки «Бесстрашных»
Украинская ДРГ уничтожена при попытке прорыва границы у белгородской Журавлёвки
Уничтоженная бронетехника ВСУ. Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Украинская ДРГ уничтожена при попытке прорыва границы в районе Журавлёвки Белгородской области. Подразделение «Бесстрашные» группировки российских войск «Север» опубликовало у себя в телеграм-канале видео разгрома лазутчиков.
Украинская ДРГ уничтожена при попытке прорыва границы у белгородской Журавлёвки. Видео © Telegram / Северный ветер
Наша разведка засекла, как ДРГ выдвинулась в сторону российской госграницы на американском БТР М113. Незваных гостей герои встретили ударами FPV-дронов. Группа ВСУ была уничтожена при высадке, а БТР на обратном пути, отметили «Бесстрашные».
Ранее Life.ru узнал, что около 1000 брошенных командованием военнослужащих украинской армии попали в полное окружение российских войск в Курской области. Теперь Армия России планомерно уничтожает все группы, которые пытаются вырваться из кольца.