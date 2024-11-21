Российские спецы изучат перехваченный под Курском дрон «Мамонт» ВСУ

Российские солдаты из спецназа «Ахмат» в Курской области перехватили тяжелый украинский дрон-камикадзе «Мамонт». Об этом сообщает РИА «Новости». По словам бойца с позывным Диор, скорее всего, эту «птичку» тащит «Баба-Яга», и потому отпускает.

«Это беспилотный летательный аппарат называется «Мамонт». Ну это что-то между FPV и «Бабой-Ягой»… Я в первый раз увидел, хотя с беспилотниками часто сталкивался», — отметил собеседник агентства.

Солдат добавил, что данный БПЛА не зависит от погодных условий и способен выполнять боевые задачи при ветре и плохой видимости. Технику передали экспертам для изучения.