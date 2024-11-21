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21 ноября, 06:49

Российские спецы изучат перехваченный под Курском дрон «Мамонт» ВСУ

Бойцы спецназа «Ахмат» захватили украинский тяжёлый FPV-дрон «Мамонт»

Российские солдаты из спецназа «Ахмат» в Курской области перехватили тяжелый украинский дрон-камикадзе «Мамонт». Об этом сообщает РИА «Новости». По словам бойца с позывным Диор, скорее всего, эту «птичку» тащит «Баба-Яга», и потому отпускает.

«Это беспилотный летательный аппарат называется «Мамонт». Ну это что-то между FPV и «Бабой-Ягой»… Я в первый раз увидел, хотя с беспилотниками часто сталкивался», — отметил собеседник агентства.

Солдат добавил, что данный БПЛА не зависит от погодных условий и способен выполнять боевые задачи при ветре и плохой видимости. Технику передали экспертам для изучения.

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Недавно Вооружённые силы Украины применили пять беспилотников для нападения на населённые пункты Белгородской области. В результате атаки один из БПЛА ударил по пассажирскому автобусу, впоследствии чего водитель получил осколочное ранение ноги.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Николай Рюмин
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