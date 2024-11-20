Дрон заснял, как российские бойцы развернули флаг РФ в центре Курахово

В центральном районе города Курахово поднят российский флаг, там наши войска стремительно выбили и уничтожили противника. Видео публикует в своём телеграм-канале военкор Александр Сладков. Бойцы также разместили стяг своего подразделения на одной из высотных точек.

Флаг РФ в Курахово. Видео © Telegram / Сладков

Как пояснил военкор, это пока ещё не водружение знамени в честь полного освобождения города, а фиксация российскими солдатами «своих бригадных позиций в рамках объективного контроля». На кадрах наши ребята раскрывают триколор, а дрон снимает победоносное продвижение ВС РФ.