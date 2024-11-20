Дрон заснял, как российские бойцы развернули флаг РФ в центре Курахово
В центральном районе города Курахово поднят российский флаг, там наши войска стремительно выбили и уничтожили противника. Видео публикует в своём телеграм-канале военкор Александр Сладков. Бойцы также разместили стяг своего подразделения на одной из высотных точек.
Флаг РФ в Курахово. Видео © Telegram / Сладков
Как пояснил военкор, это пока ещё не водружение знамени в честь полного освобождения города, а фиксация российскими солдатами «своих бригадных позиций в рамках объективного контроля». На кадрах наши ребята раскрывают триколор, а дрон снимает победоносное продвижение ВС РФ.
Напомним, 19 ноября ВС РФ во время стремительного наступления освободили населённый пункт Новоселидовка в ДНР. Посёлок находится севернее города Курахово, который российская армия планомерно окружает, отрезая ВСУ от путей снабжения. Именно отсюда долгие годы велись обстрелы Петровского района Донецка. Сейчас, судя по всему, российские войска замыкают кольцо, бои уже идут в самом Курахово, а бойцы ВСУ планомерно уничтожаются.
Telegram / Сладков