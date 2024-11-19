Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 09:49

Российская армия установила контроль над Новоселидовкой в ДНР

ВС РФ во время стремительного наступления освободили населённый пункт Новоселидовка в Донецкой Народной Республике. Об этом написала пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Новоселидовка ДНР», — сообщили в министерстве.

Армия России получила большую партию ракет для «Искандеров» и боеприпасов «Краснополь»
Армия России получила большую партию ракет для «Искандеров» и боеприпасов «Краснополь»

Новоселидовка находится севернее города Курахово, который российская армия планомерно окружает, отрезая ВСУ от путей снабжения. Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия подтягивает туда резервы, чтобы дать последний бой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar