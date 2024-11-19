Российская армия установила контроль над Новоселидовкой в ДНР
ВС РФ во время стремительного наступления освободили населённый пункт Новоселидовка в Донецкой Народной Республике. Об этом написала пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Новоселидовка ДНР», — сообщили в министерстве.
Новоселидовка находится севернее города Курахово, который российская армия планомерно окружает, отрезая ВСУ от путей снабжения. Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия подтягивает туда резервы, чтобы дать последний бой.
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