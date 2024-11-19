Армия России получила большую партию ракет для «Искандеров» и боеприпасов «Краснополь»

Армия России получила ко Дню ракетных войск и артиллерии новую партию ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Вооружение для парней подготовил холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех.

Организация также предоставила армии России партию ракет для ОТРК «Искандер-М» и партию управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2. Вооружение отправили на фронт в рамках государственного оборонного заказа.

Ранее Life.ru рассказа, что «Рособоронэкспорт» поставит истребители пятого поколения Су-57. Это будут первые контракты на отправку данного вооружения. При этом сообщалось, что многие иностранные заказчики также проявляют интерес к новейшему самолету. С некоторыми партнёрами уже ведутся предсметные обсуждения.