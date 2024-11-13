«Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на поставки Су-57

«Рособоронэкспорт» заключил первые контракты на поставку российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщил глава компании Александр Михеев в интервью телеканалу «Россия».

«Система военно-технического сотрудничества должна выводить на рынок новые образцы вооружения и военной техники. У нас уже имеются подписанные контракты на Су-57», — передают его слова «Вести».

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич ранее отметил, что иностранные заказчики проявляют интерес к новейшему самолету. С некоторыми партнёрами уже ведутся предсметные обсуждения.