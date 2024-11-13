«Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на поставки Су-57
«Рособоронэкспорт» заключил первые контракты на поставку российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщил глава компании Александр Михеев в интервью телеканалу «Россия».
«Система военно-технического сотрудничества должна выводить на рынок новые образцы вооружения и военной техники. У нас уже имеются подписанные контракты на Су-57», — передают его слова «Вести».
Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич ранее отметил, что иностранные заказчики проявляют интерес к новейшему самолету. С некоторыми партнёрами уже ведутся предсметные обсуждения.
Ранее посетители выставки Airshow China 2024 в Чжухае удивились манёврам нового российского истребителя Су-57. Пилот с лёгкостью воссоздает в небе самые сложные финты, будто наплевав на силу притяжения и прочие законы физики.
Сергей Бобылев/ТАСС