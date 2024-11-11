Российский Су-57 на выставке в Китае показал, как «нарушает» законы физики
Посетители выставки Airshow China 2024 в Чжухае удивились манёврам нового российского истребителя Су-57. Пилот с лёгкостью воссоздает в небе самые сложные финты, будто наплевав на силу притяжения и прочие законы физики. На видео — всё мастерство нашего аса. Известный военный блогер Fighterbomber подчеркнул, что все показанные манёвры хоть и являются шоу, не имеющим отношения к боевым действиям, но зато они очень показательны для будущих заказчиков.
Посетители выставки Airshow China 2024 в Чжухае удивились манёврам нового Су-57. Видео © X / SprinterFamily
«По видео можно сказать, что возможности [самолёта] впечатляющие», — написал он в телеграм-канале.
Недавно холдинг «Высокоточные комплексы» выполнил поставку боевых машин БТР-МДМ «Ракушка-М» в рамках государственного оборонного заказа на текущий год. Техника, как информирует Ростех, успешно преодолела все виды испытаний.
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