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Регион
11 ноября, 12:03

Российский Су-57 на выставке в Китае показал, как «нарушает» законы физики

Посетители выставки Airshow China 2024 в Чжухае удивились манёврам нового российского истребителя Су-57. Пилот с лёгкостью воссоздает в небе самые сложные финты, будто наплевав на силу притяжения и прочие законы физики. На видео — всё мастерство нашего аса. Известный военный блогер Fighterbomber подчеркнул, что все показанные манёвры хоть и являются шоу, не имеющим отношения к боевым действиям, но зато они очень показательны для будущих заказчиков.

Посетители выставки Airshow China 2024 в Чжухае удивились манёврам нового Су-57. Видео © X / SprinterFamily

«По видео можно сказать, что возможности [самолёта] впечатляющие», — написал он в телеграм-канале.

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«Ростех» поставил в войска партию новых самолётов Су-57 и Су-35С

Недавно холдинг «Высокоточные комплексы» выполнил поставку боевых машин БТР-МДМ «Ракушка-М» в рамках государственного оборонного заказа на текущий год. Техника, как информирует Ростех, успешно преодолела все виды испытаний.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Мария Любицкая
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