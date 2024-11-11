Российский Су-57 на выставке в Китае показал, как «нарушает» законы физики

Посетители выставки Airshow China 2024 в Чжухае удивились манёврам нового российского истребителя Су-57. Пилот с лёгкостью воссоздает в небе самые сложные финты, будто наплевав на силу притяжения и прочие законы физики. На видео — всё мастерство нашего аса. Известный военный блогер Fighterbomber подчеркнул, что все показанные манёвры хоть и являются шоу, не имеющим отношения к боевым действиям, но зато они очень показательны для будущих заказчиков.