Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 09:51

Ростех поставил военным партию БТР-МДМ «Ракушка-М»

Фото © Telegram / Ростех

Фото © Telegram / Ростех

Холдинг «Высокоточные комплексы» выполнил поставку боевых машин БТР-МДМ «Ракушка-М» в рамках государственного оборонного заказа на текущий год. Техника, как информирует Ростех, успешно прошла все виды испытаний.

БТР-МДМ оснащены системами локального подавления управления дронами и защитными комплектами для верхней полусферы. Также машины получили комплекты снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектрах под названием «Накидка», а также ночные приборы для механика-водителя.

Экипаж состоит из двух человек, а машина может перевозить до 13 бойцов, а также боеприпасы, запчасти и топливо в любых условиях боевых действий и различных климатических условиях.

БТР-МДМ «Ракушка» является единственной бронированной машиной, разработанной в современной России, на которой была отработана технология десантирования с самолёта с экипажем на борту.

Ставшие кошмаром для ВСУ «Кубы» научили наносить групповые удары
Ставшие кошмаром для ВСУ «Кубы» научили наносить групповые удары

Недавно «Ростех» направил в Вооружённые силы РФ новую партию самолётов Су-57 и Су-35С. Производители отметили, что истребители пятого поколения прошли все необходимые испытания и тестирования в различных рабочих режимах лётчиками Минобороны.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Ростех
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar