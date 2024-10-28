Ростех поставил военным партию БТР-МДМ «Ракушка-М»

Холдинг «Высокоточные комплексы» выполнил поставку боевых машин БТР-МДМ «Ракушка-М» в рамках государственного оборонного заказа на текущий год. Техника, как информирует Ростех, успешно прошла все виды испытаний.

БТР-МДМ оснащены системами локального подавления управления дронами и защитными комплектами для верхней полусферы. Также машины получили комплекты снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектрах под названием «Накидка», а также ночные приборы для механика-водителя.

Экипаж состоит из двух человек, а машина может перевозить до 13 бойцов, а также боеприпасы, запчасти и топливо в любых условиях боевых действий и различных климатических условиях.

БТР-МДМ «Ракушка» является единственной бронированной машиной, разработанной в современной России, на которой была отработана технология десантирования с самолёта с экипажем на борту.