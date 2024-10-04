Ставшие кошмаром для ВСУ «Кубы» научили наносить групповые удары
«Ростех»: Дроны-камикадзе «Куб» способны наносить одномоментный групповой удар
Дрон-камикадзе «Куб». Обложка © Telegram / Ростех
Российские дроны-камикадзе «Куб» могут наносить одномоментный групповой удар по целям противника. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех». Прежде о данной возможности БПЛА не было известно.
Дрон-камикадзе «Куб» может наносить одномоментный групповой удар по противнику. Видео © Telegram / Ростех
«Также он способен некоторое время кружить над заданной точкой, один или в составе группы из нескольких УББ. В наиболее удачный момент по команде дрон или их скопление наносят удар. Заряд «Куба» доставляется к цели вне зависимости от рельефа местности — как на малых, так и на больших высотах. С этим УББ трудно и дорого бороться с помощью традиционных средств ПВО», — указано в сообщении.
В корпорации уточнили, что боеголовка дрона изготовлена с применением взрывчатого вещества, которое более чем в полтора раза мощнее тротила. Также боеголовка несёт большое количество осколков. Это позволяет при взрыве создавать высокую плотность поражения, что «практически сводит на нет средства защиты», пояснили в «Ростехе».
В организации добавили, что Россия с каждым годом наращивает высокотехнологичное производство ударных дронов. На текущий момент в стране выпущены и применены тысячи подобных «птичек», подчеркнули в «Ростехе».
А ранее Life.ru писал, что на «Уралдронзаводе» разработали тяжёлый беспилотник «Бердыш» с огнемётом и гранатомётом. Кроме того, новый дрон сможет наносить огневое поражение из реактивного пехотного огнемёта «Шмель» или РПГ-30 «Крюк».