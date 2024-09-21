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21 сентября, 17:00

У Армии России появится летающий гранатомёт с умными функциями

Mash: БПЛА с РПГ-26 завершил испытания, бойцы ВС РФ уже получили первую партию

У российской армии появится новый инструмент в зоне проведения спецоперации — летающий РПГ-26. Беспилотник уже был испытан и вскоре модель начнёт поступать на фронт, пишет Mash.

Оснащённый РПГ-26 российский дрон. Видео © Telegram / Mash

Запрос на разработку поступил от бойцов с Угледарского направления, когда там началось российское наступление. Первая партия уже передана подразделениям и скоро проявит себя на поле боя.

У аппарата есть несколько интересных особенностей: во-первых, режим стабилизации, который позволяет оставаться на месте после выстрела. Во-вторых, этот БПЛА умеет самостоятельно возвращаться на базу для замены выстрела. Стреляет он из РПГ-26, которая может пробить 440 миллиметров брони. Также дрон предусматривает возможность использования огнемёта «Шмель». Сам БПЛА может переносить до 12 кг, взмывать на высоту до 800 метров, улетать на дистанцию в 30 км при скорости в 60 километров в час. Стоимость устройства — порядка 600 тысяч рублей.

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Отметим, что и украинская сторона пытается совершенствовать свои беспилотники. Только за этот месяц появились видео применения «дрона-дракона», сбрасывающего термитную смесь, и БПЛА, оснащённого автоматом Калашникова, который ведёт огонь очередями на лету. А вчера под Курском был сбит дрон-ракета «Паляниця», о которой в Киеве начали говорить этим летом.

Обложка ©

Telegram / Mash

Юрий Лысенко
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