У Армии России появится летающий гранатомёт с умными функциями

Запрос на разработку поступил от бойцов с Угледарского направления, когда там началось российское наступление. Первая партия уже передана подразделениям и скоро проявит себя на поле боя.

У аппарата есть несколько интересных особенностей: во-первых, режим стабилизации, который позволяет оставаться на месте после выстрела. Во-вторых, этот БПЛА умеет самостоятельно возвращаться на базу для замены выстрела. Стреляет он из РПГ-26, которая может пробить 440 миллиметров брони. Также дрон предусматривает возможность использования огнемёта «Шмель». Сам БПЛА может переносить до 12 кг, взмывать на высоту до 800 метров, улетать на дистанцию в 30 км при скорости в 60 километров в час. Стоимость устройства — порядка 600 тысяч рублей.