ВСУ похвастались очередной «чудо-разработкой» — летающим АК-74
Bild: ВСУ применили в зоне СВО дрон с установленным АК-74
Украинские инженеры приделали к дрону АК-74. Обложка © X / «Дикие Шершни»
В середине августа ВСУ впервые применили в зоне военного конфликта БПЛА, оборудованный автоматом Калашникова. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
Украинские инженеры приделали к дрону АК-74. Видео © X / «Дикие Шершни»
Издание пишет, что стреляющий из штурмовой винтовки беспилотник — творение инженеров группы «Дикие шершни». На опубликованном в Сети видеоролике с применением аппарата можно увидеть, как он летает туда-сюда и стреляет по земле. Механизм незамысловатый: АК-74 прикреплён к коптеру с четырьми винтами, ведением огня, предположительно, управляет автоматика. Можно ли вести прицельный огонь из этого «чуда техники» непонятно, как и то, собираются ли ВСУ поставить его производство на конвейер.
Ранее в Сети появились видео ещё одной вершины украинской инженерной мысли — разбрасывающего термитную смесь «дрона-дракона». Термитная смесь — очень опасное соединение, способное прожигать даже металл, однако западные эксперты сомневаются в эффективности таких беспилотников, а также в том, что украинская армия сможет масштабировать их производство.