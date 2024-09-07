ВСУ похвастались очередной «чудо-разработкой» — летающим АК-74

Издание пишет, что стреляющий из штурмовой винтовки беспилотник — творение инженеров группы «Дикие шершни». На опубликованном в Сети видеоролике с применением аппарата можно увидеть, как он летает туда-сюда и стреляет по земле. Механизм незамысловатый: АК-74 прикреплён к коптеру с четырьми винтами, ведением огня, предположительно, управляет автоматика. Можно ли вести прицельный огонь из этого «чуда техники» непонятно, как и то, собираются ли ВСУ поставить его производство на конвейер.