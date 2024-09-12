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12 сентября, 07:01

«Ростех»: ВКС России получили партию новых самолётов Су-57 и Су-35С

Су-57, вид снизу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosorukov Dmitry

Су-57, вид снизу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosorukov Dmitry

Новая партия самолётов Су-57 и Су-35С поступила Воздушно-космическим силам России. Летательные аппараты передала Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех»). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Новые самолёты, поступившие ВКС. Видео © Telegram / Ростех

«Переданные в войска машины отличают высокие лётно-технические характеристики, которые по достоинству оценены нашими лётчиками. Су-57 следующих партий находятся в разной степени готовности. Также в высокой степени готовности находятся и самолёты Су-35С», — приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора Ростеха Владимира Артякова.

В госкорпорации отметили, что истребители пятого поколения прошли все необходимые заводские испытания и тестирования в различных рабочих режимах лётчиками Минобороны РФ. Воздушные судна перемещены на аэродромы базирования. Для расширения производства Су-57 на данный момент возводится дополнительное здание. Подводя итог, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что сегодня модель является самым современным самолётом фронтовой авиации в России.

Россия выпустит больше истребителей Су-57
Россия выпустит больше истребителей Су-57

Ранее ОАК передала в войска очередную партию бомбардировщиков Су-34. «Ростех» публиковал видео с новыми воздушными судами. Их число не раскрывается.

Мария Любицкая
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