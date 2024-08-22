Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 09:59

Россия выпустит больше истребителей Су-57

Авиазавод Комсомольска-на-Амуре ввёл новые объекты, чтобы выпускать больше Су-57

Сотрудники авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре. Фото © Telegram / ПАО «ОАК»

Сотрудники авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре. Фото © Telegram / ПАО «ОАК»

Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре к своему 90-му дню рождения обзавёлся новыми объектами для развития производства самолётов поколения Су-57, который считается лучшим в мире. Администрация предприятия приурочила юбилей ко вводу новых мощностей в эксплуатацию. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале ПАО «ОАК».

Юбилей авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре. Фото © Telegram / ПАО «ОАК»

Юбилей авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре. Фото © Telegram / ПАО «ОАК»

«Запущены в строй корпуса отработки топливной системы, также завершена первая очередь строительства эллинга для отработки бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для масштабирования серийного производства самолётов», — сказано в сообщении.

Глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что государственное финансирование позволило создать самое крупное и передовое высокотехнологичное производство для выпуска новейших авиационных комплексов. В планах у завода — ввести в эксплуатацию ангар для отработки систем и наземных испытаний Су-57.

«Наша задача − как можно быстрее ввести этот корпус в строй, поскольку следующим этапом планируется реконструкция уже существующего ангара по отработке систем самолётов. Также планируется дальнейшее расширение мощностей предприятия. При поддержке государства на КнААЗ будет построена третья очередь гальванического производства и начнется крупная реконструкция других мощностей предприятия», — сказал директор филиала ОАК - КнААЗ им. Ю.А. Гагарина Александр Пекарш.

Он выразил уверенность, что на новых мощностях процесс выпуска самолётов по заказу Минобороны РФ станет более технологичным и эффективным.

Юбилей авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре. Фото © Telegram / ПАО «ОАК»

Юбилей авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре. Фото © Telegram / ПАО «ОАК»

Российские войска ударили по военному заводу под Киевом
Российские войска ударили по военному заводу под Киевом

Ранее Иркутский авиационный завод передал новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 в распоряжение российской армии. В них был обновлён комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, а также усилены боевые характеристики.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров