Россия выпустит больше истребителей Су-57

Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре к своему 90-му дню рождения обзавёлся новыми объектами для развития производства самолётов поколения Су-57, который считается лучшим в мире. Администрация предприятия приурочила юбилей ко вводу новых мощностей в эксплуатацию. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале ПАО «ОАК».

Юбилей авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре. Фото © Telegram / ПАО «ОАК»

«Запущены в строй корпуса отработки топливной системы, также завершена первая очередь строительства эллинга для отработки бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для масштабирования серийного производства самолётов», — сказано в сообщении.

Глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что государственное финансирование позволило создать самое крупное и передовое высокотехнологичное производство для выпуска новейших авиационных комплексов. В планах у завода — ввести в эксплуатацию ангар для отработки систем и наземных испытаний Су-57.

«Наша задача − как можно быстрее ввести этот корпус в строй, поскольку следующим этапом планируется реконструкция уже существующего ангара по отработке систем самолётов. Также планируется дальнейшее расширение мощностей предприятия. При поддержке государства на КнААЗ будет построена третья очередь гальванического производства и начнется крупная реконструкция других мощностей предприятия», — сказал директор филиала ОАК - КнААЗ им. Ю.А. Гагарина Александр Пекарш.

Он выразил уверенность, что на новых мощностях процесс выпуска самолётов по заказу Минобороны РФ станет более технологичным и эффективным.

Юбилей авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре. Фото © Telegram / ПАО «ОАК»