«Ростех» поставил в войска партию новых самолётов Су-57 и Су-35С

ОАК (входит в «Ростех») направила в Воздушно-космические силы России поставку новых самолётов Су-57 и Су-35С. Об этом сообщил гендиректор корпорации Вадим Бадеха.

Су-57, переданный в войска. Видео © Telegram / Ростех

«Истребители были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний. Машины протестированы в различных рабочих режимах лётчиками Министерства обороны», — сообщили в пресс-службе.

В корпорации добавили, что техника уже отправилась на аэродром базирования. Бадеха отметил, что в самолётах Су-57 реализованы все признаки пятого поколения, включая малозаметность, а технологичность и заложенные в него интеллектуальные решения обеспечивают отличные лётные и боевые качества.