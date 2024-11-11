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Регион
11 ноября, 06:40

«Ростех» поставил в войска партию новых самолётов Су-57 и Су-35С

Поставка Су-57 в войска. Обложка © Telegram / ПАО «ОАК»

Поставка Су-57 в войска. Обложка © Telegram / ПАО «ОАК»

ОАК (входит в «Ростех») направила в Воздушно-космические силы России поставку новых самолётов Су-57 и Су-35С. Об этом сообщил гендиректор корпорации Вадим Бадеха.

Су-57, переданный в войска. Видео © Telegram / Ростех

«Истребители были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний. Машины протестированы в различных рабочих режимах лётчиками Министерства обороны», — сообщили в пресс-службе.

В корпорации добавили, что техника уже отправилась на аэродром базирования. Бадеха отметил, что в самолётах Су-57 реализованы все признаки пятого поколения, включая малозаметность, а технологичность и заложенные в него интеллектуальные решения обеспечивают отличные лётные и боевые качества.

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Недавно холдинг «Высокоточные комплексы» выполнил поставку боевых машин БТР-МДМ «Ракушка-М» в рамках государственного оборонного заказа на текущий год. Техника, как информирует Ростех, успешно преодолела все виды испытаний.

Николай Рюмин
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