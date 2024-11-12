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12 ноября, 14:02

Рыжий из «Иванушек» в кабине Су-57 «протестировал» пуск ракеты по США

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов посетил кабину истребителя Су-57, произведенного ОАК. Артисту продемонстрировали управление самолетом и объяснили, какую кнопку нужно нажимать для запуска ракет в боевых условиях. Кадры сняли наши коллеги из «Российской газеты», а поделилась ими пресс-служба Ростеха.

Видео © Telegram / Российская газета

Су-57 является единственным истребителем пятого поколения, который подтвердил свои выдающиеся характеристики во всех аспектах боевого применения. Эти серийные самолеты активно участвуют в боевых действиях на Украине, успешно противодействуя американским зенитным ракетным системам Patriot. Су-57 продолжает модернизироваться с учетом опыта, полученного в ходе специальной операции, а также рекомендаций военнослужащих.

Новые поставки Су-35 и Су-57 в ВКС РФ оказались неприятным потрясением для НАТО
Новые поставки Су-35 и Су-57 в ВКС РФ оказались неприятным потрясением для НАТО

Ранее посетители выставки Airshow China 2024 в Чжухае удивились манёврам нового российского истребителя Су-57. Пилот с лёгкостью воссоздает в небе самые сложные финты, будто наплевав на силу притяжения и прочие законы физики.

Обложка ©

Telegram / Российская газета

Марина Фещенко
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