Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов посетил кабину истребителя Су-57, произведенного ОАК. Артисту продемонстрировали управление самолетом и объяснили, какую кнопку нужно нажимать для запуска ракет в боевых условиях. Кадры сняли наши коллеги из «Российской газеты», а поделилась ими пресс-служба Ростеха.

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Су-57 является единственным истребителем пятого поколения, который подтвердил свои выдающиеся характеристики во всех аспектах боевого применения. Эти серийные самолеты активно участвуют в боевых действиях на Украине, успешно противодействуя американским зенитным ракетным системам Patriot. Су-57 продолжает модернизироваться с учетом опыта, полученного в ходе специальной операции, а также рекомендаций военнослужащих.