Новые поставки Су-35 и Су-57 в ВКС РФ оказались неприятным потрясением для НАТО

Информация о том, что ВКС РФ по-прежнему получают поставки истребителей Су-35 и Су-57, вызвала шок в НАТО. Об этом пишет обозреватель американского издания The National Interest Питер Сичиу.

«Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) поставила Воздушно-космическим силам России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, стремясь усилить её военно-воздушную мощь, несмотря на санкции и производственные ограничения», — говорится в материале .

Сичиу отметил и то, что огромного вала антироссийских санкций оказалось недостаточно даже для того, чтобы не дать Су-57 покинуть территорию России. Истребитель был представлен на выставке Airshow China 2024 в китайском Чжухае, что стало первым выездом самолёта за границу.