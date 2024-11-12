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Регион
12 ноября, 11:54

Новые поставки Су-35 и Су-57 в ВКС РФ оказались неприятным потрясением для НАТО

NI: Поставки новых истребителей Су-35 и Су-57 в ВКС РФ повергли НАТО в шок

Информация о том, что ВКС РФ по-прежнему получают поставки истребителей Су-35 и Су-57, вызвала шок в НАТО. Об этом пишет обозреватель американского издания The National Interest Питер Сичиу.

«Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) поставила Воздушно-космическим силам России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, стремясь усилить её военно-воздушную мощь, несмотря на санкции и производственные ограничения», — говорится в материале.

Сичиу отметил и то, что огромного вала антироссийских санкций оказалось недостаточно даже для того, чтобы не дать Су-57 покинуть территорию России. Истребитель был представлен на выставке Airshow China 2024 в китайском Чжухае, что стало первым выездом самолёта за границу.

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Напомним, вчера стало известно, что ОАК передала ВКС РФ новую партию Су-57 и Су-35С. Также истребитель продемонстрировал свои возможности на выставке Airshow China 2024 в Чжухае, где с лётчиком-асом выполнял элементы высшего пилотажа, вызвав восторг зрителей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parfen

Юрий Лысенко
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