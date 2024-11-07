Российский Су-57 стал единственным истребителем-убийцей ПВО Patriot

Единственным в мире истребителем, который может противостоять американским комплексам ПВО Patriot, является российский Су-57. Об этом сообщил гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в преддверии авиасалона Airshow China в Чжухае.

«Сегодня Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T. Самолёт успешно выполняет боевые задачи и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69», — привели слова Чемезова в «Ростехе».

На мероприятии также будет представлена экспортная версия самолёта. Пресс-бюро корпорации отмечает, что Су-57 станет «звездой» российской экспозиции. Истребитель может применять управляемые высокоточные снаряды и его тяжело заметить средствам обнаружения. В Чжухае также пройдёт лётная программа с его участием, где пилоты продемонстрируют фигуры высшего пилотажа.