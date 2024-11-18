Командование украинскими войсками усиленно старается нарастить количество личного состава вблизи города Курахово в ДНР, откуда долгие годы велись обстрелы Петровского района Донецка. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава республики Денис Пушилин. По его словам, ситуация у ВСУ в населённом пункте безнадёжна, однако украинским солдатам не дают приказа отойти в тыл.

«После освобождения Курахова у противника не будет физической возможности доставать до самого города Донецка — Петровского района. При этом для нас очень важно ещё и само Кураховское водохранилище. Именно поэтому столь долго противник пытается перебрасывать туда резервы», — пояснил Пушилин.