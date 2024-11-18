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18 ноября, 07:20

ВСУ решились на последний рывок у Курахово после подрыва дамбы водохранилища

Пушилин сообщил, что ВСУ пытаются перебрасывать резервы в Курахово в ДНР

Командование украинскими войсками усиленно старается нарастить количество личного состава вблизи города Курахово в ДНР, откуда долгие годы велись обстрелы Петровского района Донецка. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава республики Денис Пушилин. По его словам, ситуация у ВСУ в населённом пункте безнадёжна, однако украинским солдатам не дают приказа отойти в тыл.

«После освобождения Курахова у противника не будет физической возможности доставать до самого города Донецка — Петровского района. При этом для нас очень важно ещё и само Кураховское водохранилище. Именно поэтому столь долго противник пытается перебрасывать туда резервы», — пояснил Пушилин.

Озвучены три промаха ВСУ, из-за которых им грозит позорный побег из Курахово
Озвучены три промаха ВСУ, из-за которых им грозит позорный побег из Курахово

Напомним, почти половина территории Курахово в ДНР находится под контролем Армии России. Как сказал советник главы республики Ян Гагин, это направление по-прежнему остаётся одним из самых сложных. Сейчас ВСУ пытаются не допустить полного окружения российскими войсками, пытаясь удержаться вблизи города. По мнению экспертов, Кураховское направление является наиболее перспективным в зоне СВО для российских военных, так как отрывает плацдарм для дальнейшего рывка.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
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