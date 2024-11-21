Курская сводка: Противник за сутки лишился более 150 бойцов, ещё пятеро сдались в плен

За последние сутки потери Вооружённых сил Украины в Курской области составили более 150 человек, а пятеро военнослужащих сдались в плен. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны России.

По данным военного ведомства, всего в ходе боевых действий на Курском направлении противник понёс значительные потери, включая более 34 540 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров. Кроме того, ВСУ не досчитались 1190 боевых бронированных машин, 988 автомобилей и 296 артиллерийских орудий. Среди потерь украинской армии на курской земле — 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня (в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США), 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и 68 станций радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению вражеских формирований на территории Курской области продолжается, добавили в Минобороны РФ.