ВСУ обстреляли объект культурного наследия в Суджанском районе Курской области, в результате ансамбль церкви Рождества Христова был поврежден и частично разрушен. Инцидент произошёл в середине ноября, и сейчас Следственный комитет РФ возбудил дело.

«В середине ноября 2024 года боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и участники наёмнических формирований с использованием артиллерийских систем, миномётов и реактивных систем залпового огня в селе Уланок Суджанского района Курской области произвели обстрел объекта культурного наследия «Ансамбль Церкви Рождества Христова», — говорится в сообщении СК РФ.