Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 10:31

При атаке ВСУ повреждён ансамбль церкви Рождества Христова в Курской области

Храм Рождества Христова в селе Уланок Суджанского района Курской области. Обложка © Wikipedia/Илга Гондарева

Храм Рождества Христова в селе Уланок Суджанского района Курской области. Обложка © Wikipedia/Илга Гондарева

ВСУ обстреляли объект культурного наследия в Суджанском районе Курской области, в результате ансамбль церкви Рождества Христова был поврежден и частично разрушен. Инцидент произошёл в середине ноября, и сейчас Следственный комитет РФ возбудил дело.

«В середине ноября 2024 года боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и участники наёмнических формирований с использованием артиллерийских систем, миномётов и реактивных систем залпового огня в селе Уланок Суджанского района Курской области произвели обстрел объекта культурного наследия «Ансамбль Церкви Рождества Христова», — говорится в сообщении СК РФ.

СК завёл уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.

Российский боец во время обстрела спас икону из разрушенного дома в ДНР
Российский боец во время обстрела спас икону из разрушенного дома в ДНР

А накануне ВСУ атаковали ракетами историческую усадьбу Марьино князей Барятинских XIX века в Курской области. Как выяснил SHOT, удары наносились из Himars, было выпущено 11 американских ракет и одна управляемая авиабомба. В результате повреждены пять гражданских авто, пострадавших нет.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar