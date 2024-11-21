При атаке ВСУ повреждён ансамбль церкви Рождества Христова в Курской области
Храм Рождества Христова в селе Уланок Суджанского района Курской области. Обложка © Wikipedia/Илга Гондарева
ВСУ обстреляли объект культурного наследия в Суджанском районе Курской области, в результате ансамбль церкви Рождества Христова был поврежден и частично разрушен. Инцидент произошёл в середине ноября, и сейчас Следственный комитет РФ возбудил дело.
«В середине ноября 2024 года боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и участники наёмнических формирований с использованием артиллерийских систем, миномётов и реактивных систем залпового огня в селе Уланок Суджанского района Курской области произвели обстрел объекта культурного наследия «Ансамбль Церкви Рождества Христова», — говорится в сообщении СК РФ.
СК завёл уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.
А накануне ВСУ атаковали ракетами историческую усадьбу Марьино князей Барятинских XIX века в Курской области. Как выяснил SHOT, удары наносились из Himars, было выпущено 11 американских ракет и одна управляемая авиабомба. В результате повреждены пять гражданских авто, пострадавших нет.