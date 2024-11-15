Российский боец во время обстрела спас икону из разрушенного дома в ДНР

Российский военный спас икону из разрушенного дома под Соледаром в ДНР во время выполнения боевой задачи. Об этом сообщил протоиерей Владислав.

Российский боец под обстрелом спас икону из разрушенного дома в ДНР. Видео © Telegram / Zvezdanews

«Во время боевых действий один из бойцов во время обстрела забежал в полуразрушенный дом и там в тёмном углу нашел её, схватил и на груди вынес из здания», — пояснил священник в беседе с телеканалом «Звезда».

Служитель церкви отметил, что солдат, несмотря на ранение ключицы, смог передать реликвию товарищам из добровольческой казачьей бригады «Сибирь». Специалисты сохранили икону и почистили её. Протоиерей добавил, что с этого момента лик Спасителя является святыней полевого храма.