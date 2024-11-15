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15 ноября, 11:20

Российский боец во время обстрела спас икону из разрушенного дома в ДНР

Икона. Обложка © Telegram / Zvezdanews

Икона. Обложка © Telegram / Zvezdanews

Российский военный спас икону из разрушенного дома под Соледаром в ДНР во время выполнения боевой задачи. Об этом сообщил протоиерей Владислав.

Российский боец под обстрелом спас икону из разрушенного дома в ДНР. Видео © Telegram / Zvezdanews

«Во время боевых действий один из бойцов во время обстрела забежал в полуразрушенный дом и там в тёмном углу нашел её, схватил и на груди вынес из здания», — пояснил священник в беседе с телеканалом «Звезда».

Служитель церкви отметил, что солдат, несмотря на ранение ключицы, смог передать реликвию товарищам из добровольческой казачьей бригады «Сибирь». Специалисты сохранили икону и почистили её. Протоиерей добавил, что с этого момента лик Спасителя является святыней полевого храма.

На Украине продают намародёренные ВСУ иконы из Курской области
На Украине продают намародёренные ВСУ иконы из Курской области

А ранее Life.ru рассказывал, что украинские войска заминировали дверь храма в Курской области при отступлении из села Борки. По словам священника, иконы удалось спрятать. В их числе — Евангелие времён Павла Первого, которому 249 лет.

Дарья Нарыкова
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