Настоятель храма рассказал, что ВСУ сотворили с церковью под Курском
ВСУ заминировали дверь храма в Курской области при отступлении из села Борки
Знаменский храм в селе Борки Суджанского района Курской области. Обложка © wikipedia / Илга Гондарева
При отступлении из села Борки Суджанского района Курской области украинские солдаты заминировали входную дверь церкви иконы Божией Матери «Знамение». Об этом сообщил настоятель храма отец Александр.
«Дело в том, что, когда село было занято ВСУ, они прятались прямо в храме, при отходе своём они заминировали входную дверь», — рассказал священник РИА «Новости».
По его словам, здание храма сильно пострадало: из пяти куполов сохранился только один, колокольня тоже повреждена.
Внутри здания иконы и ценности уцелели, их удалось спрятать или эвакуировать. Среди спасённых предметов — Евангелие времён Павла Первого, которому 249 лет. Отец Александр отметил, что храм будут восстанавливать, как только позволит ситуация. На данный момент его необходимо законсервировать на зиму.
Тем временем СК РФ завёл дела против более 130 бойцов ВСУ за преступления в Курской области. По информации правоохранителей, в период с августа по октябрь боевики с оружием со взрывчаткой пересекли границу РФ. Там они пытались дестабилизировать государственную власть и открывали огонь по людям.