Настоятель храма рассказал, что ВСУ сотворили с церковью под Курском

При отступлении из села Борки Суджанского района Курской области украинские солдаты заминировали входную дверь церкви иконы Божией Матери «Знамение». Об этом сообщил настоятель храма отец Александр.

«Дело в том, что, когда село было занято ВСУ, они прятались прямо в храме, при отходе своём они заминировали входную дверь», — рассказал священник РИА «Новости».

По его словам, здание храма сильно пострадало: из пяти куполов сохранился только один, колокольня тоже повреждена.

Внутри здания иконы и ценности уцелели, их удалось спрятать или эвакуировать. Среди спасённых предметов — Евангелие времён Павла Первого, которому 249 лет. Отец Александр отметил, что храм будут восстанавливать, как только позволит ситуация. На данный момент его необходимо законсервировать на зиму.