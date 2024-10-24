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24 октября, 13:54

Французскому Демону из ВСУ дали 14 лет колонии в ДНР

Воевавшего за ВСУ француза Демона в ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии

В ДНР к 14 годам колонии заочно приговорили гражданина Франции Кевина Демона за участие в боевых действиях на Украине в качестве наёмника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего гражданина Французской Республики Кевина Филиппа Патрика Демона. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, француз сражался на стороне ВСУ с февраля по июль 2022 года. За свои услуги он получил более 315 тысяч рублей. Демона объявили в международный розыск.

Группа немецких наёмников ВСУ засветилась на одном из участков фронта в ДНР
Группа немецких наёмников ВСУ засветилась на одном из участков фронта в ДНР

А ранее срок за наёмничество получил 72-летний американец Стефан Хаббард, который воевал на стороне ВСУ. Мужчина получил 6 лет и 10 месяцев лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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