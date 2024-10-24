Французскому Демону из ВСУ дали 14 лет колонии в ДНР

В ДНР к 14 годам колонии заочно приговорили гражданина Франции Кевина Демона за участие в боевых действиях на Украине в качестве наёмника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего гражданина Французской Республики Кевина Филиппа Патрика Демона. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, француз сражался на стороне ВСУ с февраля по июль 2022 года. За свои услуги он получил более 315 тысяч рублей. Демона объявили в международный розыск.