Группа немецких наёмников ВСУ засветилась на одном из участков фронта в ДНР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили группу немецких наёмников на Краснолиманское направление. Об этом сообщили в силовых структурах.

«На краснолиманском направлении засветились наёмники из Германии. Группа переброшена недавно, согласно данным объективного контроля», — приводит ТАСС слова силовиков.

Собеседник агентства дополнил, что на этом участке боевых действий в рядах ВСУ находится больше всего зарубежных специалистов.