Группа немецких наёмников ВСУ засветилась на одном из участков фронта в ДНР
ТАСС: ВСУ перебросили группу наёмников из Германии под Красный Лиман в ДНР
Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили группу немецких наёмников на Краснолиманское направление. Об этом сообщили в силовых структурах.
«На краснолиманском направлении засветились наёмники из Германии. Группа переброшена недавно, согласно данным объективного контроля», — приводит ТАСС слова силовиков.
Собеседник агентства дополнил, что на этом участке боевых действий в рядах ВСУ находится больше всего зарубежных специалистов.
А ранее Life.ru сообщал, что с начала спецоперации (СВО) на Украину прибыло около 15 тысяч наёмников. По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, ряды ВСУ пополнили иностранные специалисты из 100 государств. Недавно при освобождении Михайловки в опорнике ВСУ обнаружили двух британских наёмников.
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