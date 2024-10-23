Около 15 тысяч иностранных наёмников прибыли на территорию Украины для участия в боевых действиях против РФ с февраля 2022 года. Такие данные привёл в докладе посол по особым поручениям российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«... с начала СВО на украинскую территорию для участия в боевых действиях против российских военнослужащих прибыли около 15 тысяч наёмников из более 100 государств», — говорится в докладе, который есть в распоряжении РИА «Новости».