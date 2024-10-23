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Регион
Опубликовано 23 октября 2024, 02:19
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Подсчитано число наёмников, прибывших на Украину с начала СВО

Посол Мирошник: С начала СВО на Украину прибыли около 15 тысяч наёмников

Около 15 тысяч иностранных наёмников прибыли на территорию Украины для участия в боевых действиях против РФ с февраля 2022 года. Такие данные привёл в докладе посол по особым поручениям российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«... с начала СВО на украинскую территорию для участия в боевых действиях против российских военнослужащих прибыли около 15 тысяч наёмников из более 100 государств», — говорится в докладе, который есть в распоряжении РИА «Новости».

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Недавно база иностранных наёмников на подконтрольной Киеву территории Запорожской области уничтожена Вооружёнными силами России. В результате удара погибли более 20 боевиков, ещё около 60 человек отделались ранениям.

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Shutterstock / FOTODOM / yegorovnick

Оксана Попова
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