«Адьос, амигос»: Около 12 наёмников-латиносов погибли за раз на Украине
Военкор Симонов узнал об одновременной гибели 12 латиноамериканских наёмников ВСУ
Порядка 12 латиноамериканских наёмников, которых командование перебросило для обороны Часова Яра, погибли за раз на Украине. Об этом сообщил военкор RT Александр Симонов. По его данным, это, должно быть, самые крупные единовременные их потери за время СВО.
Потери, вероятно, понесли те их части, которые ранее стали известны СМИ по радиоперехватам, где они молили украинскую сторону об эвакуации. Наёмники жаловались, что не могут покинуть позиции и отступить из-за тяжёлых ранений.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своём телеграм-канале сообщил, что во время боёв в Часовом Яре ДНР в российский плен активно сдаются украинские солдаты из числа элитных подразделений ВСУ.
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