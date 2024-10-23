«Им пришлось уйти»: Российские военные рассказали об освобождении Михайловки
При освобождении Михайловки в опорнике ВСУ обнаружили двух британских наёмников
При освобождении опорного пункта в Михайловке, расположенной в Донецкой Народной Республике (ДНР), военнослужащие группировки войск «Центр» обнаружили двух британских наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Заместитель командира батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников в видеообращении отметил, что во время операции по захвату опорного пункта были обнаружены военнослужащие из Великобритании. У них были нашивки и флаги на форме, соответствующей стандартам НАТО, а также вооружение иностранного производства.
Военнослужащие группировки «Центр». Видео © Telegram / Минобороны России
Капитан Красильников также рассказал о героизме рядового Саетова, который, действуя в тёмное время суток, с расстояния около 50 метров попал из гранатомета в бойницу опорного пункта, что обеспечило успешное выполнение задания.
Он добавил, что позиции противника были хорошо укреплены: в каждой посадке находились окопы, блиндажи и ходы сообщения.
«Блиндажи у них были оборудованы достаточно крепко, два-три наката брёвен. Готовились они к нашей встрече хорошо, но им пришлось оттуда уйти», — подчеркнул капитан.
Об освобождении Михайловки Минобороны России сообщило 13 октября. Позже появились кадры, на которых российские военные подняли триколор над освобождённым населённым пунктом.
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