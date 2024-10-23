При освобождении опорного пункта в Михайловке, расположенной в Донецкой Народной Республике (ДНР), военнослужащие группировки войск «Центр» обнаружили двух британских наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Заместитель командира батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников в видеообращении отметил, что во время операции по захвату опорного пункта были обнаружены военнослужащие из Великобритании. У них были нашивки и флаги на форме, соответствующей стандартам НАТО, а также вооружение иностранного производства.

Военнослужащие группировки «Центр». Видео © Telegram / Минобороны России

Капитан Красильников также рассказал о героизме рядового Саетова, который, действуя в тёмное время суток, с расстояния около 50 метров попал из гранатомета в бойницу опорного пункта, что обеспечило успешное выполнение задания.

Он добавил, что позиции противника были хорошо укреплены: в каждой посадке находились окопы, блиндажи и ходы сообщения.