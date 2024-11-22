В Минобороны раскрыли детали об ударе «Орешником» по Украине
Минобороны РФ: Все боевые блоки ракеты «Орешник» достигли цели
Все боевые блоки баллистической ракеты «Орешник» достигли назначенных целей на Украине. Министерство обороны РФ прокомментировало недавнюю атаку на оборонное предприятие в Днепропетровске. Подчёркивается, что снаряд впервые был применён в боевых условиях.
«Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта поражения», — доложили в Минобороны.
Недавно президент РФ Владимир Путин доложил, что ракета «Орешник» была выпущена по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на удары по территории РФ снарядами ATACMS и Storm Shadow, поставленными США и Великобританией. Лидер подчеркнул, что данная система не боится любой ПВО. В США после пуска «Орешника» заявили о нежелании конфликта с Россией. Зеленский же сказал, что применение этих ракет якобы является шагом к эскалации конфликта.
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