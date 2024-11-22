В Минобороны раскрыли детали об ударе «Орешником» по Украине

Все боевые блоки баллистической ракеты «Орешник» достигли назначенных целей на Украине. Министерство обороны РФ прокомментировало недавнюю атаку на оборонное предприятие в Днепропетровске. Подчёркивается, что снаряд впервые был применён в боевых условиях.