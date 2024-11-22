«Выжить почти нереально»: «Орешник» уничтожит Киев одним ударом, предупредил украинский эксперт
Эксперт Репич: Для уничтожения Киева достаточно одного удара «Орешника»
Для уничтожение Киева будет достаточно одного удара новейшей российской ракетой «Орешник». Об этом заявил украинский эксперт, кандидат химических наук Глеб Репич. По его словам, если удар «Орешника» придётся на центральную улицу Крещатик, то Рыбальский остров, Лукьяновка, Соломенка и Печерск также будут полностью разрушены.
«Если сбросить прямо на Крещатик, то Рыбальский остров, Лукьяновка, Соломенка, до Демиевки все будет снесено. То есть весь Печерск, это будет полностью до фундамента. Ну а стёкла выбьет аж в Вишнёвом. Суть в чём... Выжить почти нереально. Я уже прикинул», — сказал Репич в эфире телеканала «Киев 24».
По мнению Репича, для сноса всех районов столицы страны до фундамента будет достаточно пяти боевых блоков ядерной вариации ракеты. Шестым же ещё можно уничтожить населённый пункт в пригороде.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская ракета «Орешник» была выпущена по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на обстрелы территории РФ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow, поставленными США и Великобританией. Глава государства подчеркнул, что новая система не имеет средств противодействия. В США после пуска «Орешника» заявили о нежелании конфликта с Россией. Зеленский же заявил, что использование этих ракет якобы является шагом к эскалации конфликта. Также он признался, что ВСУ не впервые применяют дальнобойные ракеты для ударов по РФ, за что был высмеян официальным представителем МИД России Марией Захаровой.
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