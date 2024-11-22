«Выжить почти нереально»: «Орешник» уничтожит Киев одним ударом, предупредил украинский эксперт

Для уничтожение Киева будет достаточно одного удара новейшей российской ракетой «Орешник». Об этом заявил украинский эксперт, кандидат химических наук Глеб Репич. По его словам, если удар «Орешника» придётся на центральную улицу Крещатик, то Рыбальский остров, Лукьяновка, Соломенка и Печерск также будут полностью разрушены.

«Если сбросить прямо на Крещатик, то Рыбальский остров, Лукьяновка, Соломенка, до Демиевки все будет снесено. То есть весь Печерск, это будет полностью до фундамента. Ну а стёкла выбьет аж в Вишнёвом. Суть в чём... Выжить почти нереально. Я уже прикинул», — сказал Репич в эфире телеканала «Киев 24».