Песков уверен, что в США поняли заявление Путина об ударе «Орешником»

Администрация США точно ознакомилась со вчерашними заявлениями президента России Владимира Путина и приняла их к сведению. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Напрямую Москва и Вашингтон не связывались.

«Каких-либо контактов с действующей администрацией [США] не было. С другой стороны, вчерашнее заявление было весьма и весьма исчерпывающим, понятным, логичным. И поэтому мы не сомневаемся, что в действующей администрации в Вашингтоне имели возможность ознакомиться с этим заявлением и понять его», — заявил Песков на брифинге.