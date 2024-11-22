«Орешник» (ракета)
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22 ноября, 10:54

Песков уверен, что в США поняли заявление Путина об ударе «Орешником»

Песков: Кремль не сомневается, что администрация США поняла заявление Путина

Администрация США точно ознакомилась со вчерашними заявлениями президента России Владимира Путина и приняла их к сведению. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Напрямую Москва и Вашингтон не связывались.

«Каких-либо контактов с действующей администрацией [США] не было. С другой стороны, вчерашнее заявление было весьма и весьма исчерпывающим, понятным, логичным. И поэтому мы не сомневаемся, что в действующей администрации в Вашингтоне имели возможность ознакомиться с этим заявлением и понять его», — заявил Песков на брифинге.

Напомним, накануне 21 ноября ВС РФ применили новую ракету в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными снарядами. Владимир Путин рассказал, что речь идёт о новейшей системе средней дальности «Орешник». Эти ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду), их не могут перехватить никакие системы ПВО. В Кремле объяснили смысл запуска «Орешника» и вечернего обращения Путина

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Александр Юнашев
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