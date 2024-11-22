«Просроченный и пронюханный»: Захарова высмеяла истерику Зеленского после удара «Орешника»

Владимир Зеленский проговорился о предыдущих ударах ВСУ по России дальнобойным оружием Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его высказывание.

«Заявление Зеленского прекрасно, как и все предыдущие. Но один пассаж получился по-настоящему выдающимся», — отметила Захарова в своём телеграм-канале.

Дипломат процитировала заявление Зеленского, где тот признаётся, что недавние удары по территории РФ дальнобойным оружием были не первыми.

«Что-то вроде: «Папа, почему ты нас наказал за разбитое окно, мы ведь не первый раз их бьём?!», — сыронизировала Захарова.

В заключение представитель МИД подчеркнула, что Зеленский не только просроченный, но и пронюханный.