«Просроченный и пронюханный»: Захарова высмеяла истерику Зеленского после удара «Орешника»
Захарова сравнила заявление Зеленского о дальнобойных ударах с жалобой ребёнка
Владимир Зеленский проговорился о предыдущих ударах ВСУ по России дальнобойным оружием Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его высказывание.
«Заявление Зеленского прекрасно, как и все предыдущие. Но один пассаж получился по-настоящему выдающимся», — отметила Захарова в своём телеграм-канале.
Дипломат процитировала заявление Зеленского, где тот признаётся, что недавние удары по территории РФ дальнобойным оружием были не первыми.
«Что-то вроде: «Папа, почему ты нас наказал за разбитое окно, мы ведь не первый раз их бьём?!», — сыронизировала Захарова.
В заключение представитель МИД подчеркнула, что Зеленский не только просроченный, но и пронюханный.
Напомним, ранее Зеленский истерично отреагировал на применение Россией новейшей системы «Орешник». Он заявил, что использование этих ракет якобы является шагом к эскалации конфликта. Также Зеленский признался, что киевский режим не впервые применяет дальнобойные ракеты для ударов по РФ. О каких регионах и каком виде оружия идёт речь, он не уточнил.
Как накануне сообщил президент РФ Владимир Путин, российская ракета «Орешник» была выпущена по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на обстрелы территории РФ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow, поставленными США и Великобританией. Глава государства подчеркнул, что новая система не имеет средств противодействия. В Соединённых Штатах после пуска «Орешника» заявили о нежелании конфликта с Россией.
Telegram / Мария Захарова