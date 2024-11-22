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22 ноября, 09:28

«Просроченный и пронюханный»: Захарова высмеяла истерику Зеленского после удара «Орешника»

Захарова сравнила заявление Зеленского о дальнобойных ударах с жалобой ребёнка

Владимир Зеленский проговорился о предыдущих ударах ВСУ по России дальнобойным оружием Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его высказывание.

«Заявление Зеленского прекрасно, как и все предыдущие. Но один пассаж получился по-настоящему выдающимся», — отметила Захарова в своём телеграм-канале.

Дипломат процитировала заявление Зеленского, где тот признаётся, что недавние удары по территории РФ дальнобойным оружием были не первыми.

«Что-то вроде: «Папа, почему ты нас наказал за разбитое окно, мы ведь не первый раз их бьём?!», — сыронизировала Захарова.

В заключение представитель МИД подчеркнула, что Зеленский не только просроченный, но и пронюханный.

Напомним, ранее Зеленский истерично отреагировал на применение Россией новейшей системы «Орешник». Он заявил, что использование этих ракет якобы является шагом к эскалации конфликта. Также Зеленский признался, что киевский режим не впервые применяет дальнобойные ракеты для ударов по РФ. О каких регионах и каком виде оружия идёт речь, он не уточнил.

Что известно про дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow
Что известно про дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow

Как накануне сообщил президент РФ Владимир Путин, российская ракета «Орешник» была выпущена по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на обстрелы территории РФ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow, поставленными США и Великобританией. Глава государства подчеркнул, что новая система не имеет средств противодействия. В Соединённых Штатах после пуска «Орешника» заявили о нежелании конфликта с Россией.

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Telegram / Мария Захарова

Никита Никонов
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