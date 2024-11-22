Что известно про дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow Cтраны НАТО во главе с США разрешили передать Украине ракеты, чтобы наносить удары вглубь России. Военные эксперты говорят, что для Армии России они не являются проблемой. Какое противодействие есть у РФ? 22 ноября, 08:43 Зона поражения ракет ATACMS и Storm Shadow территории России: какие города окажутся под прицелом. Обложка © ТАСС / ABACA

После разрешения Джо Байдена киевский режим нанёс удары по российской территории ракетами ATACMS и Storm Shadow. В частности, 19 ноября Минобороны России сообщило о первом применении ракет ATACMS для ударов по российский территории. По информации ведомства, они летели в сторону объекта, расположенного в Брянской области. Всего было шесть ракет, пять из которых были сбиты, а одна повреждена. 20 ноября Bloomberg сообщило о первом применении ракет Storm Shadow для ударов по Курской области. Эту информацию также подтверждали российские военкоры.

Основные характеристики ATACMS

ATACMS — дальнобойная управляемая система класса «земля – земля». Она считается высокоточным оружием. В такую ракету встроены глобальная система позиционирования (GPS) и инерциальная система наведения (INS). Ракета может совершать манёвры во время движения к предполагаемой цели, а также уходить от систем противовоздушной обороны. Точность попадания таких ракет достаточно высокая, она составляет порядка 200–250 метров. Это компенсируется значительным числом суббоеприпасов и большой площадью поражения.

Ракеты ATACMS с фугасной боевой частью могут применяться для поражения хорошо укреплённых командных пунктов, бункеров, радиолокационных станций, штабов и инженерных сооружений, например мостов.

Города России в зоне поражения западного дальнобойного оружия. Инфографика © Life.ru

Максимальная дальность полёта ракеты составляет 300 километров. Длина ракеты — 4 метра, вес — до 1,6 тонны в зависимости от модификации. Скорость полёта ракеты равна 1,5 км/с. Осколочно-фугасная часть весит 227 килограмм, кассетная часть — 560 килограмм. Ракеты с кассетной боевой частью могут нести до 950 суббоеприпасов. Максимальная площадь поражения одной ракетой составляет до 33 тыс. кв. метров.

Основные характеристики Storm Shadow

Storm Shadow — ударная крылатая ракета (КР) класса «воздух – поверхность» большой дальности, которая предназначена для высокоточного поражения различного рода целей при полёте на сверхмалых высотах. Storm Shadow предназначена для поражения значимых неподвижных или стационарных объектов. Это могут быть авиабазы, радиолокационные установки, узлы связи и портовые сооружения. Ракета способна поражать цели в любое время суток и при любых погодных условиях. Предельно небольшая высота движения в сочетании с минимальной эффективной площадью рассеяния делают её малозаметной ракетой.

Storm Shadow — ударная крылатая ракета (КР) класса «воздух – поверхность» большой дальности. Фото © ТАСС / ABACA

На ней применяется малогабаритный турбореактивный двигатель Microturbo TRI 60-30. С его помощью снаряд может развивать скорость до 1000 км/час. При высоте полёта не более 50 метров ракета в исходной версии имеет дальность до 560 километров, но для соблюдения международных соглашений она ограничена 250 километрами.

Storm Shadow оснащена комбинированной системой наведения. Она состоит из приборов спутниковой и инерциальной навигации, а также средств TERCOM, сравнивающих радиолокационный облик подстилающей поверхности с картой маршрута. Масса одной ракеты равна 1300 килограммам, длина — 5,1 метра, размах крыла — 2,84 метра.

Чем ответит Россия

— Ракеты ATACMS успешно сбивают наши комплексы «Бук», ЗРК С-300 ПМ2, С-350 «Витязь», С-400. При определённых условиях мы можем доработать другие наши комплексы, которые будут их сбивать, но уже на конечном участке полёта, когда они будут подлетать к цели, — говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее уже признавал, что дальнобойные системы ATACMS и Taurus особо не изменят ситуацию на фронте.

Исходя из текущего положения дел, можно констатировать, что Украина и её западные покровители «ходят по лезвию ножа», поскольку в данном случае на кону стоит вопрос их существования в случае ядерного удара со стороны России.

Авторы Альмир Хабибуллин