В армии Польши сделали выводы, посмотрев видео с русской ракетой «Орешник»
Польский офицер Левандовский развал ясным предупреждением пуск ракеты «Орешник»
Применение российскими военными ракеты «Орешник» является явным сигналом для Запада, заявил полковник Петр Левандовский из польского Центра подготовки войск территориальной обороны в интервью интернет-порталу Onet.
«Использование оружия, разработанного Россией на случай ядерного конфликта, служит ясным предупреждением. Россия хочет, чтобы мы обратили на это внимание. И, как видно, им это удалось, поскольку мы сейчас обсуждаем эту тему», — отметил польский военный.
Левандовский также подчеркнул угрозу, которую представляет данный тип оружия.
«Например, попадание такой ракеты в теплоэлектростанцию может привести к тому, что объект практически перестанет существовать», — добавил он.
В четверг, 21 ноября, Владимир Путин сделал заявление о ходе специальной военной операции и успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». В результате действий Вооруженных сил России был поражен один из крупнейших промышленных комплексов в украинском Днепропетровске, известный ещё со времён СССР, который занимается производством ракетной техники.
Kandinsky 3.1 / Life.ru