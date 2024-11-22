«Орешник» (ракета)
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Регион
22 ноября, 17:01

Путин назвал «Орешник» надёжным гарантом территориальной целостности России

Ракета «Орешник» является надёжным гарантом территориальной целостности России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.

«Система оружия, которая была вчера испытана, является ещё одним надёжным гарантом территориальной целостности и суверенитета России», — заявил президент.

Напомним, накануне ВС РФ успешно испытали «Орешник» в боевых условиях, поразив объект ОПК Украины. Снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации. Атака «Орешника» стала ответом на применение ВСУ западных ракет на территории России. У России есть запас таких ракет, указал Путин.

Путин собрал совещание по военной тематике в Кремле
Путин собрал совещание по военной тематике в Кремле
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Life.ru

Полина Никифорова
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