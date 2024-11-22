Путин назвал «Орешник» надёжным гарантом территориальной целостности России

Ракета «Орешник» является надёжным гарантом территориальной целостности России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.

«Система оружия, которая была вчера испытана, является ещё одним надёжным гарантом территориальной целостности и суверенитета России», — заявил президент.