Путин назвал «Орешник» надёжным гарантом территориальной целостности России
Ракета «Орешник» является надёжным гарантом территориальной целостности России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.
«Система оружия, которая была вчера испытана, является ещё одним надёжным гарантом территориальной целостности и суверенитета России», — заявил президент.
Напомним, накануне ВС РФ успешно испытали «Орешник» в боевых условиях, поразив объект ОПК Украины. Снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации. Атака «Орешника» стала ответом на применение ВСУ западных ракет на территории России. У России есть запас таких ракет, указал Путин.
Life.ru