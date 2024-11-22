«Так и сделаем»: Путин одобрил принятие «Орешника» на вооружение
Путин одобрил принятие российской ракетной системы «Орешник» на вооружение
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение принять российскую ракетную систему средней дальности «Орешник» на вооружение и наращивать её характеристики. Об этом глава государства сообщил на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев предложил принять «Орешник» на вооружение и продолжить дальнейшее его использование с наращиванием характеристик и совершенствованием навыков личного состава с учётом положительного результата проведённого пуска.
«Так и сделаем», — уверил Путин.
Напомним, ранее глава государства заявил, что ракета «Орешник» является надёжным гарантом территориальной целостности России. Накануне снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации, поразив объект ОПК Украины. Атака «Орешника» стала ответом на применение ВСУ западных ракет на территории России. У России есть запас таких ракет, указал Путин.