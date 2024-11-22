«Орешник» (ракета)
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22 ноября, 17:16

«Так и сделаем»: Путин одобрил принятие «Орешника» на вооружение

Путин одобрил принятие российской ракетной системы «Орешник» на вооружение

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение принять российскую ракетную систему средней дальности «Орешник» на вооружение и наращивать её характеристики. Об этом глава государства сообщил на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев предложил принять «Орешник» на вооружение и продолжить дальнейшее его использование с наращиванием характеристик и совершенствованием навыков личного состава с учётом положительного результата проведённого пуска.

«Так и сделаем», — уверил Путин.

Путин: Создатели и производители «Орешника» будут представлены к госнаградам
Путин: Создатели и производители «Орешника» будут представлены к госнаградам

Напомним, ранее глава государства заявил, что ракета «Орешник» является надёжным гарантом территориальной целостности России. Накануне снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации, поразив объект ОПК Украины. Атака «Орешника» стала ответом на применение ВСУ западных ракет на территории России. У России есть запас таких ракет, указал Путин.

Алена Пенчугина
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