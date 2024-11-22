«Так и сделаем»: Путин одобрил принятие «Орешника» на вооружение

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение принять российскую ракетную систему средней дальности «Орешник» на вооружение и наращивать её характеристики. Об этом глава государства сообщил на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.