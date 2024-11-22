Путин: Создатели и производители «Орешника» будут представлены к госнаградам
Владимир Путин. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, предприятий ВПК и разработчиками ракетных вооружений поблагодарил всех, кто участвовал в создании системы «Орешник», и анонсировал, что создатели и производители будут представлены к государственным наградам.
«Просил организовать нашу встречу сегодня почти с единственной целью — чтобы поблагодарить вас, сказать вам «спасибо» за результаты вашей работы. <...> Создатели ракетной системы «Орешник» — те, кто проектировал, организовывал производство новейшего комплекса, безусловно, будут представлены к государственным наградам», — заверил верховный главнокомандующий.
Напомним, вчера вечером Путин сделал заявление о ходе СВО и успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации. В результате удалось поразить один из крупнейших военных промышленных комплексов в Днепропетровске, который занимается производством ракетной техники. «Орешник» атакует цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Никакие системы ПВО в мире и создаваемые США системы ПРО в Европе не способны перехватить такие снаряды.