Путин: Создатели и производители «Орешника» будут представлены к госнаградам

Президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, предприятий ВПК и разработчиками ракетных вооружений поблагодарил всех, кто участвовал в создании системы «Орешник», и анонсировал, что создатели и производители будут представлены к государственным наградам.

«Просил организовать нашу встречу сегодня почти с единственной целью — чтобы поблагодарить вас, сказать вам «спасибо» за результаты вашей работы. <...> Создатели ракетной системы «Орешник» — те, кто проектировал, организовывал производство новейшего комплекса, безусловно, будут представлены к государственным наградам», — заверил верховный главнокомандующий.