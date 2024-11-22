Путин восхитился скоростью и результатом разработки системы «Орешник»
Российская система «Орешник» является уникальной, в мире нет аналогов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по военной тематике в Кремле. При этом глава государства восхитился скоростью и результатом разработки «Орешника».
«Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают гордость, восхищение, убедительно демонстрируют, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом и способна решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России», — подчеркнул президент.
Как сообщал Life.ru, вечером 21 ноября Путин сделал заявление о ходе СВО и успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации. В результате удалось поразить один из крупнейших военных промышленных комплексов в Днепропетровске, который занимается производством ракетной техники. «Орешник» атакует цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Никакие системы ПВО в мире и создаваемые Америкой системы ПРО в Европе не способны перехватить такие снаряды. Сегодня Путин поддержал предложение принять «Орешник» на вооружение.
Life.ru