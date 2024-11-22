Не только «Орешник»: Путин рассказал о создании новых ракет разной дальности
Путин анонсировал создание линейки ракет средней и меньшей дальности
Российский оборонный комплекс разрабатывает целую линейку ракет средней и меньшей дальности. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.
«Кроме системы «Орешник», в России сегодня находится в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытаний это оружие также пойдёт в серию», — сообщил лидер России.
Кроме того, Путин заявил, что создатели «Орешника» будут представлены к государственным наградам. Он отметил скорость разработки этой системы и её результаты. Накануне, 21 ноября Путин сделал заявление о ходе СВО и успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации. В результате удалось поразить один из крупнейших военных промышленных комплексов в Днепропетровске, который занимается производством ракетной техники.
Life.ru