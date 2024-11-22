Не только «Орешник»: Путин рассказал о создании новых ракет разной дальности

Российский оборонный комплекс разрабатывает целую линейку ракет средней и меньшей дальности. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.

«Кроме системы «Орешник», в России сегодня находится в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытаний это оружие также пойдёт в серию», — сообщил лидер России.