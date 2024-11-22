В Киеве подтвердили экстренную встречу с НАТО после удара «Орешника»

Экстренное заседание Украины и НАТО по запросу Киева пройдёт 26 ноября. Темой обсуждения станет удар новейшей российской ракетой «Орешник» по объекту ОПК в Днепропетровске. Об этом заявил глава МИД Незалежной Андрей Сибига.

«Мы инициировали заседание в формате Украина — НАТО. У нас уже дата — вторник, 26 ноября», — приводит слова дипломата издание «Общественное. Новости».

Сибига добавил, что за оставшиеся дни Киев намерен собрать какие-то доказательства и провести некие исследования. Цель этих манипуляций — показать союзникам украинское видение последствий удара. Также министр сразу анонсировал, что Киев будет просить усилить средства противовоздушной обороны (ПВО). Сибига надеется на положительное решение Запада в этом вопросе.

Ранее СМИ узнали, что на 26 ноября назначено экстренное заседание Совета Украина — НАТО.