В Киеве подтвердили экстренную встречу с НАТО после удара «Орешника»
Сибига подтвердил экстренное заседание в формате «Украина — НАТО» 26 ноября
Экстренное заседание Украины и НАТО по запросу Киева пройдёт 26 ноября. Темой обсуждения станет удар новейшей российской ракетой «Орешник» по объекту ОПК в Днепропетровске. Об этом заявил глава МИД Незалежной Андрей Сибига.
«Мы инициировали заседание в формате Украина — НАТО. У нас уже дата — вторник, 26 ноября», — приводит слова дипломата издание «Общественное. Новости».
Сибига добавил, что за оставшиеся дни Киев намерен собрать какие-то доказательства и провести некие исследования. Цель этих манипуляций — показать союзникам украинское видение последствий удара. Также министр сразу анонсировал, что Киев будет просить усилить средства противовоздушной обороны (ПВО). Сибига надеется на положительное решение Запада в этом вопросе.
Ранее СМИ узнали, что на 26 ноября назначено экстренное заседание Совета Украина — НАТО.
Напомним, накануне вечером, 21 ноября, Владимир Путин сделал заявление о ходе специальной военной операции и успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». В результате действий ВС РФ был поражён один из крупнейших промышленных комплексов в Днепропетровске, который занимается производством ракетной техники. Ракеты «Орешник» атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Никакие системы ПВО в мире и создаваемые США системы ПРО в Европе не способны перехватить такие снаряды.
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