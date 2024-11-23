«Орешник» (ракета)
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23 ноября, 06:39

«Чёткое послание»: В Египте объяснили, почему Западу стоит задуматься из-за «Орешника»

Египетский генерал аль-Халаби назвал удар «Орешником» посланием Путина

Удар новейшей российской гиперзвуковой ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске является «чётким сигналом» Западу. Об этом заявил отставной генерал-майор ВВС египетского генерального штаба и советник при Военной академии высших и стратегических исследований ближневосточного государства Хишам аль-Халаби.

«Конечно, использование гиперзвуковых ракет — это чёткое послание... Чёткий сигнал о том, что у России есть гиперзвуковое оружие, к которому у Европы и Америки нет противодействия», — сказал собеседник РИА «Новости».

Офицер отметил, что в мире, в том числе у США, нет систем, способных эффективно перехватывать такие ракеты. И само послание России также говорит, что подобное оружие может быть оснащено ядерным зарядом.

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Напомним, президент России Владимир Путин заявил об успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник», которая была направлена на украинское оборонное предприятие в ответ на удары киевского режима западными ракетами по РФ. Снаряды «Орешник» достигают цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Никакие системы ПВО в мире и создаваемые США системы ПРО в Европе не способны перехватить такие снаряды. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, ударом ВСУ западными ракетами по России, недружественные страны вколючились в войну с нами. И это не останется без ответа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pukhov K

Матвей Константинов
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