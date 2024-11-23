«Чёткое послание»: В Египте объяснили, почему Западу стоит задуматься из-за «Орешника»
Египетский генерал аль-Халаби назвал удар «Орешником» посланием Путина
Удар новейшей российской гиперзвуковой ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске является «чётким сигналом» Западу. Об этом заявил отставной генерал-майор ВВС египетского генерального штаба и советник при Военной академии высших и стратегических исследований ближневосточного государства Хишам аль-Халаби.
«Конечно, использование гиперзвуковых ракет — это чёткое послание... Чёткий сигнал о том, что у России есть гиперзвуковое оружие, к которому у Европы и Америки нет противодействия», — сказал собеседник РИА «Новости».
Офицер отметил, что в мире, в том числе у США, нет систем, способных эффективно перехватывать такие ракеты. И само послание России также говорит, что подобное оружие может быть оснащено ядерным зарядом.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил об успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник», которая была направлена на украинское оборонное предприятие в ответ на удары киевского режима западными ракетами по РФ. Снаряды «Орешник» достигают цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Никакие системы ПВО в мире и создаваемые США системы ПРО в Европе не способны перехватить такие снаряды. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, ударом ВСУ западными ракетами по России, недружественные страны вколючились в войну с нами. И это не останется без ответа.
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