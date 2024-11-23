«Чёткое послание»: В Египте объяснили, почему Западу стоит задуматься из-за «Орешника»

Удар новейшей российской гиперзвуковой ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске является «чётким сигналом» Западу. Об этом заявил отставной генерал-майор ВВС египетского генерального штаба и советник при Военной академии высших и стратегических исследований ближневосточного государства Хишам аль-Халаби.

«Конечно, использование гиперзвуковых ракет — это чёткое послание... Чёткий сигнал о том, что у России есть гиперзвуковое оружие, к которому у Европы и Америки нет противодействия», — сказал собеседник РИА «Новости».