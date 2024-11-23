НАТО полноценно включилось в войну с Россией, заявил Медведев

Страны НАТО и Соединённые Штаты Америки ввязались в полноценную открытую войну с Россией после применения их ракет для атак ВСУ по Курской и Брянской областям. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Блок НАТО, Вашингтон и другие участники этого альянса, по сути, включились уже не в гибридную, а полноценную войну против нашей страны... И это не останется без последствий», — заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.