«Орешник» (ракета)
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23 ноября, 06:18

НАТО полноценно включилось в войну с Россией, заявил Медведев

Медведев: Москва не оставит без последствий включение НАТО в войну с Россией

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Страны НАТО и Соединённые Штаты Америки ввязались в полноценную открытую войну с Россией после применения их ракет для атак ВСУ по Курской и Брянской областям. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Блок НАТО, Вашингтон и другие участники этого альянса, по сути, включились уже не в гибридную, а полноценную войну против нашей страны... И это не останется без последствий», — заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Зеленский взбеленился из-за решения Рады отметить заседание после удара «Орешника»
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Недавно президент России Владимир Путин заявил об успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник», которая была направлена на украинское оборонное предприятие в ответ на удары киевского режима западными ракетами по РФ. Снаряды «Орешник» достигают цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Никакие системы ПВО в мире и создаваемые США системы ПРО в Европе не способны перехватить такие снаряды.

Николай Рюмин
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