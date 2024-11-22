Зеленский взбеленился из-за решения Рады отметить заседание после удара «Орешника»
Зеленский раскритиковал Раду и посольства за отказ работать при угрозе обстрела
Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский раскритиковал депутатов Верховной рады за отмену пятничного заседания, а посольства зарубежных стран — за приостановку работы. Его заявление опубликовано в телеграм-канале.
«Когда нет воздушной тревоги – государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. И воспринимайте информацию, в том числе и от спецслужб, как информацию, а не как разрешение взять выходной. Это касается всех – от Верховной рады Украины до региональных и муниципальных властей», — заявил экс-комик.
В среду посольство США в Киеве сообщило, что не будет работать 20 ноября. Позже посольства Греции, Испании и Италии в украинской столице также объявили, что не будут предоставлять в течение дня услуги из-за возможных угроз безопасности. Посольство Казахстана рекомендовало гражданам республики покинуть территории, приближённые к местам активных боевых действий. МИД Киргизии, в свою очередь, призвал «усилить меры личной безопасности» или покинуть территорию Украины. Посольство Азербайджана уведомило, что 21-22 ноября консульский приём отменяется.
Напомним, ранее заседание Верховной рады на 22 ноября было отменено из-за повышенной угрозы ракетной атаки. Кроме того, сегодня не работают секретариаты комитетов, а также сведено к минимуму число людей в Кабмине, офисе президента и других госорганах. Предупреждение об угрозе атаки распространили на местных жителей и компании, офисы которых находятся в правительственном квартале. Это произошло на следующий день после применения нового российского комплекса «Орешник».