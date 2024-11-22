Депутаты дешевле: На Украине раскрыли, почему депутатам Рады не стоит трястись от «Орешника»

По Киеву расползается слух, что российские войска якобы планируют нанести удар баллистической ракетой «Орешник» по Верховной Раде. Депутатов даже отправили на удалёнку, чтобы не подвергать их опасности. Всех успокоил украинский политолог Константин Бондаренко, пошутив, что все нардепы стоят дешевле одной боеголовки.

«Ценность ракеты «Рубеж» или «Орешник» во много раз превышает ценность всего депутатского корпуса. Смысл бить по Раде?», — пишет политолог.