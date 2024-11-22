Депутаты дешевле: На Украине раскрыли, почему депутатам Рады не стоит трястись от «Орешника»
Политолог Бондаренко: По раде не ударят, так как нардепы дешевле «Орешника»
По Киеву расползается слух, что российские войска якобы планируют нанести удар баллистической ракетой «Орешник» по Верховной Раде. Депутатов даже отправили на удалёнку, чтобы не подвергать их опасности. Всех успокоил украинский политолог Константин Бондаренко, пошутив, что все нардепы стоят дешевле одной боеголовки.
«Ценность ракеты «Рубеж» или «Орешник» во много раз превышает ценность всего депутатского корпуса. Смысл бить по Раде?», — пишет политолог.
Также Бондаренко отметил, что в здании Рады должны развернуть производство оружия и военной техники, чтобы она стала привлекательной целью. Он призвал депутатов вернуться на место работы и перестать бояться.
Напомним, 21 ноября ВС РФ применили новую ракету «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными ракетами. Украинские СМИ сочли, что это МБР «Рубеж». После этого в Раде тут же распустили по домам всех депутатов, переживая, что следующей целью станут они.
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