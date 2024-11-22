Стало известно, почему Рада отменила заседание сразу после пуска «Орешника»
Заседание Верховной рады отменено из-за повышенной угрозы ракетной атаки
Запланированное на 22 ноября заседание Верховной рады Украины было отменено из-за повышенной угрозы ракетной атаки, об этом заявил «Общественному» нардеп Никита Потураев.
«Отменили из-за наличия информации о вероятных обстрелах. Это не значит, что они будут, просто есть такое предупреждение и так как ничего важного не было запланировано на пятницу, то перенесли на следующую пленарную неделю», — объяснил нардеп Ярослав Железняк.
Также сегодня не работают службы Рады, секретариаты комитетов, а также сведено к минимуму число людей в Кабмине, Офисе президента и других госорганах. Также предупреждение об угрозе атаки распространили на местных жителей и компании, офисы которых находятся в правительственном квартале.
Напомним, 21 ноября ВС РФ применили новую ракету в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными ракетами. Украинские СМИ сочли, что это МБР «Рубеж». Однако позже президент России Владимир Путин рассказал, что наша армия применила новейшую российскую систему средней дальности «Орешник». Эти ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду) и не подвластны никаким системам ПВО. После запуска стало известно, что Верховная рада Украины отменила запланированное на 22 ноября заседание.
ТАСС / Андрей Ратмиров