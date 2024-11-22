Стало известно, почему Рада отменила заседание сразу после пуска «Орешника»

Запланированное на 22 ноября заседание Верховной рады Украины было отменено из-за повышенной угрозы ракетной атаки, об этом заявил «Общественному» нардеп Никита Потураев.

«Отменили из-за наличия информации о вероятных обстрелах. Это не значит, что они будут, просто есть такое предупреждение и так как ничего важного не было запланировано на пятницу, то перенесли на следующую пленарную неделю», — объяснил нардеп Ярослав Железняк.