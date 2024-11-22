Венгерский премьер Орбан призвал Запад воспринимать запуск «Орешника» всерьёз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что изменения в ядерной доктрине России и заявление президента Владимира Путина о тестировании гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» не следует воспринимать как уловки. Он призвал Запад отнестись к этим предупреждениям серьёзно, а не так, как к обещаниям о невступлении Украины в НАТО.

Политик отметил, что на Западе и в России различается «вес и значение произнесенного слова». По его словам, западная политика в последние годы состоит на 80% из словесных заявлений и лишь на 20% из действий, что приводит к отсутствию последствий для речей. Многие европейские политики, по его мнению, легко делают громкие заявления, полагая, что они не повлекут серьезных последствий, рассматривая это как часть внутренней политической борьбы.

«В России, если президент что-то говорит, это не просто слова — за этим стоят реальные последствия. Когда Россия меняет правила применения ядерного оружия, это не просто коммуникационный прием, а серьезное изменение с последствиями», — подчеркнул Орбан в интервью радио Kossuth.