Венгерский премьер Орбан призвал Запад воспринимать запуск «Орешника» всерьёз
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что изменения в ядерной доктрине России и заявление президента Владимира Путина о тестировании гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» не следует воспринимать как уловки. Он призвал Запад отнестись к этим предупреждениям серьёзно, а не так, как к обещаниям о невступлении Украины в НАТО.
Политик отметил, что на Западе и в России различается «вес и значение произнесенного слова». По его словам, западная политика в последние годы состоит на 80% из словесных заявлений и лишь на 20% из действий, что приводит к отсутствию последствий для речей. Многие европейские политики, по его мнению, легко делают громкие заявления, полагая, что они не повлекут серьезных последствий, рассматривая это как часть внутренней политической борьбы.
«В России, если президент что-то говорит, это не просто слова — за этим стоят реальные последствия. Когда Россия меняет правила применения ядерного оружия, это не просто коммуникационный прием, а серьезное изменение с последствиями», — подчеркнул Орбан в интервью радио Kossuth.
Он также напомнил, что перед конфликтом в Украине Россия обращалась к странам НАТО с вопросом о гарантиях невступления Украины в альянс. Запад ответил на это грубо, заявив, что вступление в НАТО является добровольным делом каждой страны.
Напомним, что 21 ноября Вооружённые силы России использовали новейшую ракету в ответ на удары украинских войск по территории России с использованием западных дальнобойных вооружений. Украинские СМИ предположили, что это могла быть межконтинентальная баллистическая ракета «Рубеж». Однако позже президент России Владимир Путин уточнил, что речь идет о системе средней дальности «Орешник». Эти ракеты способны атаковать цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Ни одна система противовоздушной обороны в мире, включая разрабатываемые США системы ПРО в Европе, не способна перехватить такие снаряды.
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